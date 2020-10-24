2020/10/24 | 10:20 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الأخبار المحلية

السبت 24 أكتوبر 2020 | 10:06 صباحاً | عدد القراءات : 20

ذي قار تعيد تشغيل معامل المنسوجات التي اوقفتها كورونا

باشر مصنع منسوجات ذي قار باعادة العمل بجميع معامله بعد أن اوقفتها كورونا واجراءات الحظر الصحي.

وقال مدير المصنع رزاق الركابي لوسائل إعلام محلية ان الظروف الصحية التي مرت بها المحافظة خلال الفترة الماضية واجراءات الحظر الصحي تسببت بتوقف جميع معامل المصنع الاربعة.

واضاف، ان إدارة المعمل قررت عودة العمل لجميع العاملين بنسبة 100% وتشغيل معامل الحصيرة البلاستيكية والبطانية المنسوجة ومعمل الخياطة ومعمل الراشيل، مبينا ان المنتج يجهز إلى الاسواق والمؤسسات الحكومية المتعاقَد معها

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ذي قار تعيد تشغيل معامل المنسوجات التي اوقفتها كورونا) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ذي قار تعيد تشغيل معامل المنسوجات التي اوقفتها كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).