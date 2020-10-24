كتبت أن المدرس المذبوح

2020/10/24 | 10:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حكمت محكمة فرنسية الجمعة بالسجن أربعة أشهر مع وقف التنفيذ على طالبة تدرس البيولوجيا وتبلغ من العمر 19 عاما، بعد إدانتها بتهمة "تمجيد الإرهاب" لأنها كتبت على موقع فيسبوك أن أستاذ التاريخ صمويل باتي الذي قتل بقطع رأسه، كان "يستحق" الموت.

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