2020/10/24 | 10:20 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /- أكدت الكويت أنها تتابع باستياء بالغ استمرار نشر الرسوم المسيئة للنبي محمد، وذلك على خلفية تصريحات من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول تمسك بلاده باستمرار نشر الرسوم الكاريكاتورية.



وأعلنت الخارجية الكويتية في بيان تأييدها بيان منظمة التعاون الإسلامي الذي يعبر عن الأمة الاسلامية جمعاء وما جاء به من مضامين شاملة رافضة لتلك الإساءات […]

التدوينة بيان رسمي من الكويت بشأن الرسوم المسيئة للرسول ظهرت أولاً على وكالة الصحافة المستقلة.

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