المالكي يحذر من اختراق جهات محلية وخارجية لصفوف المتظاهرين تحرض على اعمال عنف

2020/10/24 | 10:23 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر زعيم دولة القانون نوري المالكي من اختراق جهات محلية وخارجية صفوف المتظاهرين والتي تحرِّض على أعمال العنف، حسب وصفه.المالكي قال في بيان أنه في ظل الأوضاع السياسية والأمنية والمعيشية الصعبة التي يعيشها العراق، ومع استمرار التظاهرات المطلبية ؛ … Readmore

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