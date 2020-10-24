طرفا النزاع في ليبيا يوقعان اتفاقاً لوقف اطلاق النار الفوري برعاية أممية

2020/10/24 | 10:31 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقّع طرفا النزاع في ليبيا “اتّفاقاً دائماً لوقف إطلاق النار” بـ”مفعول فوري”، بعد محادثات استمرّت خمسة أيّام في جنيف برعاية أمميّة.بُعيد ذلك، أعلنت “المؤسّسة الوطنيّة للنفط”، المكلّفة إدارة قطاع المحروقات الليبي، رفع “القوّة القاهرة” عن ميناءين رئيسيّين في شرق … Readmore

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