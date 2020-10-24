2020/10/24 | 10:33 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /- تنشر وكالة الصحافة المستقلة توقعات الحالة الجوية لهذا اليوم السبت الموافق 24-10-2020 والايام التي تليه والصادرة من قسم التنبؤ الجوي في الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي إحدى تشكيلات وزارة النقل.

التدوينة تعرف على حالة الطقس في بغداد والمحافظات خلال الأيّام المقبلة ظهرت أولاً على وكالة الصحافة المستقلة.

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