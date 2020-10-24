الرشيد يعلن تعليمات قرض الـ2٠ مليون للعاطلين عن العمل

2020/10/24 | 10:34 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغددا: الفرات نيوز} اعلن مصرف الرشيد، السبت، اطلاق قرض للعاطلين عن العمل بمبلغ 20 مليون دينار ولكلا الجنسين.

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