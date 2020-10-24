جلسة اليوم.. تمرير جزئي للدوائر وهذه المحافظات التي لاتزال مثار جدل

2020/10/24 | 10:34 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشف مصدر نيابي، السبت، عن تمرير جزئي للدوائر الانتخابية فضلا عن المحافظات التي لاتزال مثيرة للجدل.

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