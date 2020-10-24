بعد الانفصال الأوروبي .. بريطانيا توقع أول اتفاق تجاري كبير مع اليابان

2020/10/24 | 10:36 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]وقعت بريطانيا واليابان رسميا ،اليوم الجمعة، اتفاقية تجارية تمثل أول اتفاق كبير للمملكة المتحدة بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي

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