تقارير إعلامية: مواجهة مرتقبة بين رونالدو وميسي في أبطال أوروبا

2020/10/24 | 10:37 - المصدر: NRT عربية

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رونالدو ميسي

فوتو: أرشيف

منذ 11 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أفادت تقارير إعلامية أن اللاعب البرتغالي، كريستيانو رونالدو، سيكون جاهزا ليشارك مع فريقه يوفنتوس في المباراة المرتقبة ضد برشلونة في إطار دوري المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وذكر موقع "سبورت بابل" الرياضي أن كريستيانو سيكون قادرا على مواجهة غريمه اللدود، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في حال جاءت نتيجة فحص كورونا القادم سلبية، حيث أصيب النجم البرتغالي بفيروس كورونا المستجد في الثالث عشر من تشرين الأول الجاري خلال تواجده مع المنتخب البرتغالي ضمن بطولة دوري أمم أوروبا، وقد أجرى الخميس الماضي فحصا جديدا ولكن جاءت نتيجته إيجابية.

وفي حال جاءت نتيجة الفحص القادم لرونالدو سلبية فسيكون قادرا على المشاركة في المباراة التي ستجري في 28 تشرين الأول الجاري.

وكان اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي، قد أعرب في وقت سابق عن أمله في أن يتمكن رونالدو من التعافي في الوقت المناسب حتى يتمكن الثنائي من تجديد تنافسهما الأسطوري.

وفي إشارة إلى الوقت الذي أمضياه معا في الدوري الإسباني، قال ميسي، "كانت المواجهات مع كريستيانو رونالدو ولا تزال تحمل نكهة خاصة، وستظل كذلك إلى الأبد..



لقد استمر التنافس لسنوات عديدة وليس من السهل الحفاظ على مستويات معينة لفترة طويلة".

وأردف " فرقنا أيضا كانت متطلبة للغاية، فريال مدريد وبرشلونة هما أقوى فريقين في العالم، وكانت المواجهات بيني وبين كريستيانو رونالدو جيدة للغاية على المستوى الشخصي وأعتقد أن الناس استمتعوا بها."

ر.إ

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