وزارة الزراعة تتدخل في قضية أسعار البيض: “البعض” يريد إعادتنا إلى نقطة الصفر!

2020/10/24 | 10:38 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

وجهت وزارة الزراعة اليوم السبت، جميع منتجي بيض المائدة بالمحافظة على استقرار أسعاره في الأسواق المحلية.

وأكدت الوزارة في بيان اطلعت عليه “يس عراق” على “ضرورة حماية المستهلك العراقي من المضاربين في الأسواق المحلية الذين ينتهزون الفرص لأجل الإضرار بالمنتج المحلي من جانب والتأثير على دخل المواطن اليومي من جانب آخر”، موضحة أن “قطاع الدواجن يشهد نمواً متصاعداً وبنسب مضاعفة ،وهناك تباشير بزيادة الإنتاج من خلال المشاريع التي تم تأهيلها ،فضلاً عن المشاريع التي ستدخل الإنتاج قريباً ،التي ستجعل من قطاع الدواجن رقماً مهماً في الدخل القومي للبلاد”.

ولفت البيان إلى أن “الوزارة تحمي المنتج المحلي ولجميع المنتجات الزراعية وبنفس الوقت تحمي المستهلك”، داعياً “جميع منتجي الدواجن إلى القيام بتجهيز المواطنين بشكل مباشر من خلال تسيير سيارات جوالة وبأسعار مناسبة”.

وأشار البيان إلى أن “البعض يحاول أن يعيد قطاع الدواجن إلى نقطة الصفر، وهذا لن نقبل به”، معتبراً “حماية المنتج المحلي المسؤولية الوطنية والشرفية”، كما “طالب من المحافظين بتسهيل انسيابية حركة نقل بيض المائدة وخاصة في المحافظات المنتجة”.

ووصف البيان “المضاربين بأسعار السوق الذين يروجون إلى فتح الاستيراد بالمنتفعين على حساب المواطن بشكل غير شرعي”, مطالباً “دائرة مكافحة الجريمة المنظمة والجريمة الاقتصادية في الأمن الوطني وجميع الأجهزة الساندة الضرب بيد من حديد لكل من يلعب بقوت المواطن اليومي”.

وكانت محافظة واسط قد أصدرت قراراً أمس الجمعة بمنع تصدير بيض المائدة إلى باقي المحافظات، وذلك لتحقيق الاكتفاء الذاتي بعد ارتفاع الاسعار.

وقالت المحافظة إن سبب منع التصدير جاء بعد ارتفاع أسعار البيض مؤخرا في المحافظة إلى أكثر من 7 الاف دينار للطبقة الواحدة، لافتا إلى أن هذا الإجراء ينتهي حين عودة الاسعار كما كانت عليه.

وشددت المحافظة على جميع السيطرات عند الحدود الإدارية لمحافظة واسط مع المحافظات الأخرى بضرورة متابعة الموضوع وعدم التهاون فيه.

وقبل أيام، شهدت أسواق إقليم كردستان، ارتفاعاً في أسعار بيض المائدة وصل إلى ضعف سعره السابق. وقال رئيس لجنة الزراعة والري في برلمان كردستان، عبدالستار مجيد إن سعر كارتون البيض ارتفع من 30 الف دينار إلى 60 ألفاً، مشيرا إلى تقديم كتاب إلى البرلمان لمعالجة هذا الغلاء.

وأضاف أن سعر كارتون البيض في أربيل يتراوح بين 44 إلى 48 ألف دينار فيما يبلغ سعر الطبقة 4 آلاف إلى 4.500 آلاف دينار.

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