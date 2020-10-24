مصرف الرشيد يعلن تعليمات قرض ال 20 مليون دينار للعاطلين

2020/10/24 | 10:39 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد- واع

أعلن مصرف الرشيد اليوم السبت، الشروط الخاصة بقرض العاطلين عن العمل والبالغ 20 مليون دينار.

وأوضح المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "المبلغ يمنح لغرض فتح مشروع صغير ولكلا الجنسين"، لافتاً إلى أن "التعليمات تضمنت كفالة موظف ،وهوية غرفة تجارة بغداد ،وعقد إيجار مكان المشروع ،وبإمكان الراغبين بالتقديم مراجعة فروع المصرف في بغداد والمحافظات".

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