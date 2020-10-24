مجلس النواب يشرع باقرار قانون ابادة الايزيديين

2020/10/24 | 10:39 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المقرر ان يبدأ مجلس النواب في جلسته اليوم السبت، قراءة مقترح قانون الابادة الجماعية للايزيديين، فيما اكد عضو في المجلس ان الايزيديين يستحقون ان يكون هناك قانون بهذا الشكل.

وقال النائب الايزيدي عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني حسين نرمو في تصريح خاص لـ PUKmedia، ان مجلس النواب سيشرع في القراءة لمقترح قانون تم تبنيه من قبل النائبة الايزيدية خالدة خليل، وستتم اليوم القراءة الاولى له.

وأضاف النائب حسين نرمو ان الايزيديين تعرضوا شأنهم شأن باقي المكونات لكن حصة الاسد كانت لهم، تعرضوا الى ابادة جماعية واغتصاب نسائهم، وهم فعلا يستحقون ان يكون هناك مقترح قانون لتشريعه في مجلس النواب، مشيرا الى ان هناك برلمانات العديد من الدول اصدرت قرارات الاعتراف بالابادة الجماعية للايزيديين وما حصل للايزيديين في شنكال.

من جانبه اكد الخبير القانوني طارق حرب ان مقترح القانون له السياقات ذاتها لاقراره، ولا فرق بينه وبين مشروع القانون الا الجهة التي قدمته لمجلس النواب.

وأضاف طارق حرب في تصريح خاص لـ PUKmedia، ان الدستور ينص على ان ما يتعلق بمسودات القوانين يقدم من خلال طريقين اما عن طريق اعضاء المجلس او عن طريق الحكومة، موضحا ان ما يأتي للمجلس من الحكومة او رئاسة الجمهورية يسمى مشروع قانون، لكن ما يقدم من النواب فهو مقترح لقانون.

وأشار طارق حرب الى ان الاجراءات لاقرار مقترح القانون هي ذاتها لمشروع القانون، ولا فرق بينهما في الاجراءات انما الفرق فقط في مصدر كتابة المسودة.

PUKmedia / فائق إيزدي‌

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