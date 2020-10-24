ترامب ينتقد اثيوبيا لبناءها سد النهضة ويحذر من تفجير مصر للسد

2020/10/24 | 10:40 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترمب إثيوبيا على خلفيّة بنائها على نهر النيل سدّاً ضخماً قد تَعمد مصر “إلى تفجيره” بحسب قوله.وكان ترمب يتحدّث من المكتب البيضوي في البيت الأبيض، بعد إعلانه اتّفاق تطبيع العلاقات بين إسرائيل ودولة السودان التي … Readmore

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