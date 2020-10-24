تركيا تجري اختباراً لمنظومة إس-400 والولايات المتحدة تتوعدها بعواقب وخيمة

2020/10/24 | 10:40 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذّرت الولايات المتحدة أنقرة من أن علاقاتهما قد تتأثر بشكل كبير بعد إجراء الأخيرة اختبارا لمنظومة الصواريخ الروسية إس-400.وقال المتحدث باسم البنتاغون جوناثان هوفمان إن “وزارة الدفاع الأميركية تدين بأشد العبارات الاختبار الذي أجرته تركيا في 16 تشرين الأول/اكتوبر … Readmore

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