وزارة الزراعة تصدر بيانا بشأن أسعار بيض المائدة

2020/10/24 | 10:43 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة /- وجهت وزارة الزراعة، اليوم السبت، جميع منتجي بيض المائدة بالمحافظة على استقرار أسعاره في الأسواق المحلية.



وقال الوزارة إن “ضرورة حماية المستهلك العراقي من المضاربين في الأسواق المحلية الذين ينتهزون الفرص لأجل الإضرار بالمنتج المحلي من جانب والتأثير على دخل المواطن اليومي من جانب آخر”، موضحة أن “قطاع الدواجن يشهد نمواً متصاعداً وبنسب […]

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