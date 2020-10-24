مصرف الرشيد يوضح تعليمات قرض 20 مليون للعاطلين عن العمل

2020/10/24 | 10:44 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أعلن مصرف الرشيد اليوم السبت تعليمات قرض العشرين مليون للعاطلين عن العمل.

وقال المصرف في بيان اطلعت عليه “يس عراق” إنه “تمت المباشرة باطلاق قرض للعاطلين عن العمل بمبلغ 20 مليون دينار ولكلا الجنسين لفتح مشروع صغير”.

وأضاف المصرف: “تتضمن كفالة موظف وهوية غرفة تجارة بغداد وعقد ايجار مكان المشروع وبإمكان الراغبين بالتقديم مراجعة فروع المصرف في بغداد والمحافظات”.

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