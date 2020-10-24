2020/10/24 | 10:45 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة/ -انخفضت اسعار صرف الدولار في اسواق البورصة الرئيسية والاسواق المحلية السبت (24 تشرين الاول 2020) وسجلت بورصة الكفاح 124.900 دينار مقابل 100 دولار امريكي، فيما سجلت اسعار سعر صرف الدولار ليوم الخميس الماضي 125.500 دينار لكل 100 دولار.



سعر البيع: 125.500 دينار لكل 100 دولار.



سعر الشراء: 124.500 دينار لكل 100 دولار.





التدوينة انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي ..



اليوم السبت ظهرت أولاً على وكالة الصحافة المستقلة.

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