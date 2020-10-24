مصرف الرشيد يحدد شروط الحصول على قرض 20 مليون دينار للعاطلين عن العمل

2020/10/24 | 10:47 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن مصرف الرشيد، السبت، اطلاق قرض للعاطلين عن العمل بمبلغ 20 مليون دينار ولكلا الجنسين.



وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (24 تشرين الاول 2020)، إنه "تمت المباشرة بإطلاق قرض للعاطلين عن العمل بمبلغ 20 مليون دينار ولكلا الجنسين لفتح مشروع صغير".

واضاف ان "التعليمات الخاصة بالقرض هو ان يمنح لفتح مشروع صغير كما تضمنت كفالة موظف وهوية غرفة تجارة بغداد وعقد ايجار مكان المشروع وبإمكان الراغبين بالتقديم مراجعة فروع المصرف في بغداد والمحافظات".

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