اليوم .. صراع كبار القوم في اسبانيا بين برشلونة وريال مدريد

2020/10/24 | 10:48 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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تطل على عشاق كرة القدم مواجهة “كلاسيكو” كرة القدم الإسبانية بين قطبيها برشلونة وريال مدريد على ملعب كامب نو.

وستقام المباراة وسط صمت سيحيط بأرجاء الملعب لإقامة المباراة دون جمهور بسبب جائحة كورونا، ودون ضغوط للضيوف بسبب هذا العامل، حيث سيعتمد الفريقان فقط على مردودهما مع الكرة وعلى الصوت المحيط الصادر من الجهازين الفنيين كأبطال مطلقين.

“كلاسيكو” دون ضوضاء، وبين فريقين لا يمران بأفضل حالاتهما، وخصوصاً ريال مدريد، الذي مني على أرضه بهزيمتين متتاليتين، في “الليغا” أمام الصاعد حديثا قادش (0-1) وفي مستهل مشواره بدوري الأبطال أمام أضعف فرق مجموعته، شاختار دونيتسك (2-3).

بينما سقط برشلونة للمرة الأولى أيضا في “الليغا” أمام خيتافي في مدريد (1-0)، قبل أن يعدل مساره بانتصار عريض في مستهل مشواره الأوروبي أمام الفريق المجري المغمور فرنسفاروش (5-1).

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