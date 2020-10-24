مدرب إنترميلان: يجب أن نتحول إلى

2020/10/24 | 10:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب مدرب إنتر ميلان الإيطالي، أنطونيو كونتي، عن ثقته بأنه سيأخد كامل وقته لتطوير فريقه تماما كما حدث مع مدرب ليفربول الإنكليزي، يورغن كلوب، والذي احتاج إلى أربعة أعوام قبل يحقق لقب "البريميرليغ".

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