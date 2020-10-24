المالية العراقية تؤكد التزامها تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين للاشهر الثلاثة المقبلة

2020/10/24 | 10:51 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة المالية العراقية ، التزامها بالعمل على تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية، مضيفة أنها تعد خارطة طريق مفصلة لتمويل الرواتب والنفقات الاساسية للاشهر الثلاثة المقبلة.وجاء في بيان صادر عن الوزارة أنها تعمل بكل جد لضمان الوفاء بجميع … Readmore

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