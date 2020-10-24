انخفاض أسعار صرف الدولار مقابل الدينار

2020/10/24 | 10:55 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

سجلت أسعار صرف الدولار اليوم السبت انخفاضاً في أسواق بغداد والبورصات المركزية.

وانخفض سعر الصرف في بورصة الكفاح المركزية ببغداد إلى 124.900 دينار عراقي لكل 100 دولار.

وكانت بورصة الكفاح المركزية في بغداد قد سجلت أول أمس الخميس 125.500 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي.

كما سجلت بورصة الحارثية اليوم السبت 124.900 دينار لكل 100 دولار.

وفي محلات الصيرفة بالأسواق، بلغ سعر البيع 125.500 دينار عراقي فيما بلغت أسعار الشراء 124.500 دينار لكل 100 دولار.

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