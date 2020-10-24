الامم المتحدة تجدد التزامها بدعم العراق لتحقيق مستقبل اكثر اشراقاً وازدهاراً لجميع العراقيين

2020/10/24 | 10:57 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جددت منظمة الأمم المتحدة التزامها للعراق بتحقيق مستقبلٍ أكثرَ إشراقاً وعدلاً وازدهاراً لجميع العراقيين وقالت الممثلة الأممية الخاصة في العراق، جينين بلاسخارت في الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس المنظمة إن العراقيين جزءٌ من المنظمة وهي جزء منهم.مثمنةً مساهمة العراقيين في … Readmore

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