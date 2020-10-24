في يوم الوحدة الألماني.. هجوم غامض على عشرات القطع الأثرية بدافع نظريات المؤامرة

2020/10/24 | 10:57 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد قرابة 3 أسابيع من التكتم أعلنت السلطات الألمانية عن تعرض جزيرة المتاحف في برلين لهجوم تخريبي استهدف قرابة 70 قطعة أثرية وفنية في الموقع الذي يضم 5 متاحف شهيرة وتصنفه منظمة اليونسكو أحد مراكز التراث العالمي، مما تسبب في … Readmore

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