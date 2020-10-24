ردّ الصاع صاعين - حسن مدن

2020/10/24 | 11:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_مدن أقرّ الدكتور زكي مبارك بأن بينه وبين الدكتور طه حسين ما صنع الحداد، لكنه استدرك قائلاً: "وإن كنت أجهل المراد من هذه العبارة".دفعني الفضول للبحث عن مغزى العبارة التي حار زكي مبارك في أمرها، فوجدت شروحاً عنها، أكثرها تشويقاً ما جاء في مقال بجريدة «أخبار اليوم» في فبراير/شباط من العام الماضي، كتبته منّة الله يوسف، يفيد بأن التعبير يعود إلى حكاية بين رجل وزوجته، التي وصفت بسلاطة اللسان والميل إلى ......





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