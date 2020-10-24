الإنترنيت والنهاية السريعة لإحدى السرديات الكبرى للحداثة الفائقة - فارس إيغو

2020/10/24 | 11:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فارس_إيغو حوار مع رومان بادووار أجرته آن ـ لورين بوجون، مجلة إسبري، تموز ـ آب 2019، ص: 70 ـ 76.ترجمة فارس إيغوملخص للحوار يتحدث كتاب الباحث الفرنسي رومان بادووار المتخصص في اقتصاد الإعلام في العصر الرقمي والاقتصاد الرقمي، وتاريخ المعلوماتية وشبكات الاتصالات، والمجتمعات والرقمانية.



وفي كتابه ((نزع السحر عن الإنترنيت)) يتساءل المؤلف: هل أصبح الإنترنيت عدو للديموقراطية؟ إشاعات، أخبار كاذبة، ......





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