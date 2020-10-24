الغبار الأصفر يرعب كوريا الشمالية

2020/10/24 | 11:10 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت كوريا الشمالية مواطنيها من الخروج من منازلهم قائلة إن الغبار الأصفر الموسمي، الذي يهب من الصين قد ينقل فايروس كورونا المستجد إلى البلاد.

وذكرت صحيفة رودونغ سينمون الرسمية الكورية الشمالية: "مع استمرار انتشار إصابات فايروس كورونا في جميع أنحاء العالم أصبحت الحاجة إلى التعامل مع الغبار الأصفر واتخاذ إجراءات شاملة أكثر أهمية".

ولا توجد على ما يبدو أدلة تدعم الادعاء بأن الفايروس الذي يسبب مرض كوفيد-19 قد ينتقل إلى كوريا الشمالية من صحراء جوبي الواقعة على بعد 1900 كيلومتر.

والمقياس الشائع للتباعد الاجتماعي هو متران على الرغم من أن المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها تقول إن القطرات التي تحتوي على الفيروس يمكن أن تبقى في الهواء لساعات أحيانا.

وقالت الصحيفة الكورية الشمالية إنه يتعين على المواطنين الامتناع عن الأنشطة التي تمارس في الهواء الطلق ويجب عليهم اتباع إرشادات الوقاية مثل وضع كمامات عند الخروج.

ولم تسجل كوريا الشمالية أي حالات إصابة مؤكدة بفايروس كورونا وهو أمر يشكك فيه خبراء الصحة.

وشددت بيونغ يانغ القيود على الحدود وفرضت إجراءات للحجر الصحي لمنع تفشي المرض.

ويقول محللون إن تفشي المرض قد يكون مدمرا للدولة المعزولة اقتصاديا وسياسيا، وقالت محطة "كيه.



آر.



تي." التلفزيونية الحكومية، إن الغبار الأصفر والغبار الناعم قد يحتوي على مواد ضارة، مثل المعادن الثقيلة والكائنات الدقيقة المسببة للأمراض بما في ذلك الفايروسات.

PUKmedia وكالات‌

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