الاقتصاد النيابية تكشف عن ملفات فساد جديدة تخص التجارة وتعتزم مساءلة الوزير

2020/10/24 | 11:10 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد..كشف عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية نوفل الناشي ، السبت، عن ملفات فساد جديدة تخص عمل وزارة التجارة، مشيرا إلى توجيه سؤالا برلمانية إلى وزير التجارة علاء الجبوري.وقال الناشي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية شرعت التحقيق بالعديد من ملفات الفساد التي عثر عليها تخص عمل وزارة التجارة”.وأضاف أن “اللجنة تعتزم استضافة الوزير والكادر المتقدم للوزارة على خلفية عدة قضايا”، مشيرا إلى أن “هناك سؤالا برلمانية سيوجه إلى وزير التجارة يضمن اسباب تلكؤ الوزارة”.وأشار الناشي إلى أن “سبب تعثر توزير مفردات البطاقة التموينية نتيجة عدم توفر التخصيصات المالية”.وكانت لجنة النزاهة النيابية كشفت في وقت سابق، عن صفقة فساد كبيرة بمخازن وزارة التجارة لزيوت منتهية الصلاحية مستوردة منذ عام 2019 وتقدر بأكثر من 66 مليار دينار.



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