القبض على ’’أبو نايف’’ آمر مفرزة ولاية داعش لشمال بغداد

2020/10/24 | 11:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اعلنت وكالة الاستخبارات العسكرية في وزارة الداخلية، السبت، (24 تشرين الأول، 2020)، القبض على أبو نايف مسؤول مشاجب وامر مفرزة لما يسمى ولاية شمال بغداد في تنظيم داعش.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "تنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية ومن خلال تنسيق العمل الاستخباري وتسخير المصاد، القت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات بغداد في وزارة الداخلية وبالتنسيق مع قوات الأسايش في أربيل القبض على أحد الإرهابيين البارزين والمكنى (ابو نايف) المطلوب وفق أحكام المادة 4 ارهاب لانتمائه لعصابات داعش الإرهابية".

واضاف البيان أن "ابو نايف شغل عدة مناصب (امني – آمر مفرزة - مسؤول مشاجب) بما يسمى ولاية شمال بغداد"، لافتا إلى أنه "من خلال التحقيقات الأولية معه اعترف بانتمائه لتلك العصابات الإجرامية ونفذ عدة عمليات ارهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين بمناطق متفرقة من شمال بغداد".

واشار إلى أنه "تم ايداعة التوقيف لاستكمال التحقيق وللاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".

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