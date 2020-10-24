القبض على مسؤول مشاجب وامر مفرزة لما يسمى بولاية شمال بغداد بعملية استخباراتية مشتركة

2020/10/24 | 11:10 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ اعلنت وكالة الاستخبارات القبض على مسؤول مشاجب وامر مفرزة لمايسمى بولاية شمال بغداد بعملية استخباراتية مشتركة".وذكر بيان للاستخبارات تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه : ان مفارز وكالة الاستخبارات في بغداد وبالتنسيق مع قوات الأسايش في أربيل القت القبض على أحد الإرهابيين البارزين والمكنى (ابو نايف) المطلوب وفق أحكام المادة ٤ ارهاب لانتمائه لعصابات داعش الإرهابية والذي شغل عدة مناصب (امني - امرمفرزة - مسؤول مشاجب) بما يسمى ولاية شمال بغداد".واوضح انه من خلال التحقيقات الأولية معه اعترف بانتمائه لتلك العصابات الإجرامية ونفذ عدة عمليات ارهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين بمناطق متفرقة من شمال بغداد./انتهى9

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