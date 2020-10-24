غدا .. انطلاقة الدوري الكروي الممتاز

2020/10/24 | 11:10 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا/ تفتتح مساء يوم غد الأحد منافسات دوري الكرة الممتاز بإقامة خمس مباريات ضمن الدور الأول من المسابقة.ويستضيف ملعب الشعب الدولي في تمام الساعة الثالثة عصرا مباراة القمة بين فريقي الشرطة والزوراء ويستضيف فريق القوة الجوية الكهرباء في استاد الشعب في تمام السادسة مساء ويضيف الديوانية على ملعبه فريق النجف في الساعة الثالثة ،فيما يحل السماوة ضيفا على نفط الوسط في استاد كربلاء الدولي في الساعة السادسة مساء وأخر المواجهات الغد ستجمع الميناء والحدود في ملعب الفيحاء في البصرة بتمام الساعة السادسة مساء.وتستكمل المباريات يوم الأثنين المقبل بإقامة ثلاث مباريات الأولى تجمع أمانة بغداد واربيل في ملعب بغداد والطلبة ونفط الجنوب في ملعب الشعب الدولي ويستضيف النفط فريق الصناعات الكهربائية في ملعب النفط.وتختتم الجولة بإقامة مباراتين الأولى تجمع القاسم ونفط ميسان في ملعب الكفل والثانية تجمع زاخو والكرخ في ملعب الأول.يشار إلى أن اتحاد الكرة أعلن عن كرة موحدة لمنافسات الدوري الممتاز من شركة امبرو الانكليزية تحمل شعار الاتحاد العراقي والدوري العراقي الممتاز./انتهى

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