القبض على / 18 / مطلوبا بتهم جنائية وأرهابية في ديالى

2020/10/24 | 11:10 - المصدر: وكالة نينا

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بعقوبة / نينا / القت قوات من شرطة ديالى القبض على / 18 / مطلوبا بقضايا جنائية وأرهابية في مناطق متفرقة داخل المحافظة .وقال العميد نهاد المهداوي الناطق الاعلامي باسم قيادة الشرطة لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / اليوم ان عملية القبض على المطلوبين جاء تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية لحسم ملف المطلوبين وفق الاطر القانوني والصادرة بحقهم مذكرات قبض قضائية /انتهى

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