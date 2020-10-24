ثاني أكبر حصيلة مناطقية.. القارة الآسيوية تحصد ربع الإصابات بكورونا في العالم

2020/10/24 | 11:11 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا اليوم السبت حاجز العشرة ملايين إصابة، وهي ثانية أكبر حصيلة إقليمية في العالم.

وسجلت آسيا حوالي ربع عدد الحالات العالمية البالغ أكثر من 42 مليون إصابة بالفيروس، خلف أميركا اللاتينية، فهي تحوي قرابة 14% من حصيلة إصابات الفيروس العالمية، مع أكثر من 163 ألف حالة وفاة.

ويقول الخبراء إن الأرقام الحقيقية للحالات والوفيات من المحتمل أن تكون أعلى من ذلك بكثير، نظرًا لأوجه القصور في الاختبار وإمكانية عدم الإبلاغ في العديد من البلدان، بحسب رويترز.

وتعد جنوب آسيا بقيادة الهند هي الأكثر تضررًا داخل المنطقة الآسيوية، مع ما يقرب من 21٪ من حالات الإصابة بفيروس كورونا العالمي المبلغ عنها و 12٪ من الوفيات.



يتناقض هذا مع دول مثل الصين ونيوزيلندا التي سحقت الإصابات واليابان، حيث ترسخ فيروس كورونا بعناد ولكنه لم يتسارع.

والهند، هي الدولة الأكثر تضررا في العالم بعد الولايات المتحدة، على الرغم من تباطؤ الإصابات في ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان.



أبلغت الهند عن أكثر من 57 ألف حالة إصابة بالفيروس يوميًا، في المتوسط ​​الأسبوعي ، مع 58 حالة جديدة لكل 10 آلاف شخص في ثالث أكبر اقتصاد في آسيا.

وسجل الهند 764 حالة وفاة بسبب كورونا يوميًا، وهو الأسوأ في العالم ويمثل واحدًا من كل 13 حالة وفاة بسبب الأوبئة العالمي.

وأبلغت البلاد عن ما يقرب من 7.8 مليون إصابة، خلف الحصيلة الأمريكية البالغة 8.5 مليون، وحوالي 118000 حالة وفاة، مقابل 224128 في الولايات المتحدة.



مع ذلك ، على عكس الارتفاع الأخير في الولايات المتحدة، شهد التباطؤ في الهند أدنى عبء يومي في ما يقرب من ثلاثة أشهر يوم الأربعاء الماضي.

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