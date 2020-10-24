2020/10/24 | 11:16 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..تطل على عشاق كرة القدم مواجهة “كلاسيكو” كرة القدم الإسبانية بين قطبيها برشلونة وريال مدريد على ملعب كامب نو.

وستقام المباراة وسط صمت سيحيط بأرجاء الملعب لإقامة المباراة دون جمهور بسبب جائحة كورونا، ودون ضغوط للضيوف بسبب هذا العامل، حيث سيعتمد الفريقان فقط على مردودهما مع الكرة وعلى الصوت المحيط الصادر من الجهازين الفنيين كأبطال مطلقين.

“كلاسيكو” دون ضوضاء، وبين فريقين لا يمران بأفضل حالاتهما، وخصوصاً ريال مدريد، الذي مني على أرضه بهزيمتين متتاليتين، في “الليغا” أمام الصاعد حديثا قادش (0-1) وفي مستهل مشواره بدوري الأبطال أمام أضعف فرق مجموعته، شاختار دونيتسك (2-3).

بينما سقط برشلونة للمرة الأولى أيضا في “الليغا” أمام خيتافي في مدريد (1-0)، قبل أن يعدل مساره بانتصار عريض في مستهل مشواره الأوروبي أمام الفريق المجري المغمور فرنسفاروش (5-1).

وستقام المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت بغداد وستقوم وكالة “المعلومة” بنشر تقرير مفصل عن اللقاء فور انتهاءه.



انتهى/ 25 ل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اليوم.. برشلونة وجهاَ لوجه امام ريال مدريد في الكلاسيكو) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اليوم.. برشلونة وجهاَ لوجه امام ريال مدريد في الكلاسيكو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).