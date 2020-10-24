القبض على متهم بحوزته 11 ألف حبة مخدرة في البصرة

2020/10/24 | 11:18 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس

أعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، السبت، القبض على متهم بحوزته 11 الف حبة من المؤثرات العقلية في محافظة البصرة. وذكرت الوكالة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (24 تشرين الأول 2020) ان "قسم المخدرات والمؤثرات العقلية في محافظة البصرة القى القبض على متهم بحوزته 11 الف حبة مخدرة".

واضافت الوكالة ان "ابطال المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وباشراف مباشر من الفريق عماد محمد محمود وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة مستمرين بمتابعة تجار هذه السموم والقاء القبض عليهم وتطبيق المواد القانوية بحقهم".

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