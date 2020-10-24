القبض على متهم بحوزته 11 الف حبة من المؤثرات العقلية

2020/10/24 | 11:20 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة اليوم السبت ، القبض على متهم بحوزته11000حبة من المؤثرات العقلية في البصرة.

وذكرت الوكالة في بيان لها وتلقت “خبر برس” نسخة منه ، ان” قسم المخدرات والمؤثرات العقلية في محافظة البصرة القى القبض على متهم بحوزته 11 الف حبة مخدرة.

واضافت الوكالة ان ابطال المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وباشراف مباشر من الفريق عماد محمد محمود وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة مستمرين بمتابعة تجار هذه السموم والقاء القبض عليهم وتطبيق المواد القانوية بحقهم.

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