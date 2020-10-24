2020/10/24 | 11:20 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اعلن مصرف الرشيد اليوم السبت ، عن الشروط الخاصة بقرض العاطلين عن العمل والبالغ (٢٠)مليون دينار ولكلا الجنسين.

واوضح المكتب الاعلامي في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، ان” المبلغ يمنح لغرض فتح مشروع صغير واضاف ان التعليمات تضمنت كفالة موظف وهوية غرفة تجارة بغداد وعقد ايجار مكان المشروع وبأمكان الراغبين بالتقديم مراجعة فروع المصرف في بغداد والمحافظات”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرف الرشيد يعلن عن تعليمات قرض (٢٠مليون) للعاطلين عن العمل) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصرف الرشيد يعلن عن تعليمات قرض (٢٠مليون) للعاطلين عن العمل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).