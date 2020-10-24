كريم خان : النساء الايزيديات الباقيات هم رمز الانتصار على داعش

2020/10/24 | 11:21 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24 – شنكال اثناء القاء كلمته في مراسيم فتح مقبرة الامهات جنوب جبل شنكال، قال المستشار الخاص كريم خان ان النساء الايزيديات الباقيات هم رمز الانتصار على داعش.وقال، “اننا نامل بان يتم حسم مشروع قانون الابادة الايزيدية في البرلمان العراقي الذي سيناقشه البرلمان اسوة بمشروع قانون الناجيات”.ويذكر بأن اليوم 2020/10/24 سيتم استئناف فتح …

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