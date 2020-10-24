إصابة الرئيس البولندي أندريه دودا بفيروس كورونا

2020/10/24 | 11:21 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

أصيب الرئيس البولندي أندريه دودا بفيروس كورونا المستجد، وفق ما أعلن، السبت، سكرتير الدولة لشؤون الرئاسة البولندية في وقت تشهد فيه البلاد انتشاراً واسعاً للوباء.

وغرد بواجي سبيتشالسكي: «كما كان مقرراً خضع أندريه دودا لفحص كورونا.



وأتت النتيجة إيجابية.



والرئيس بصحة جيدة».

وأمام الارتفاع الكبير في الإصابات، تصنف بولندا اعتباراً من اليوم كل أراضيها «منطقة حمراء»، وهو إجراء كان يقتصر حتى الآن على المدن الكبرى ومحيطها.

وستقفل المطاعم والمدارس الابتدائية جزئياً، فيما سيواصل تلاميذ المدارس الثانوية وطلاب الجامعات التعلم عن بعد.



ومنعت حفلات الزواج، وقلص عدد الأشخاص الذين يحق لهم الوجود في المتاجر ووسائل النقل والكنائس بشكل جذري.

وأعلنت وزارة الصحة البولندية، الأربعاء، أن إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا ارتفع إلى مثليه في أقل من ثلاثة أسابيع ويتجاوز حالياً 200 ألف حالة، معلنة تسجيل عدد قياسي يومي جديد من الحالات بلغ أكثر من 10 آلاف إصابة.

وسجلت نحو 4 آلاف حالة وفاة.



وكانت البلاد قد تخطت 100 ألف إصابة في الرابع من أكتوبر (تشرين الأول).

وقال أندريه هوربان مستشار الحكومة الخاص بالتصدي لأزمة «كوفيد – 19» إن عشرة آلاف حالة يومياً هي الحد الأقصى لطاقة النظام الصحي الاستيعابية.



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