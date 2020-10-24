وسط انتقادات لسقف حرية التعبير.. المصريون يصوتون في انتخابات مجلس النواب

2020/10/24 | 11:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأ المصريون صباح السبت الإدلاء بأصواتهم لاختيار أعضاء مجلس النواب الذي يُتوقع أن يكون داعما لسياسات حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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