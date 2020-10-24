الإطاحة بمسؤول مشاجب وآمر مفرزة لمايسمى ولاية شمال بغداد

2020/10/24 | 11:23 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أعلنت وكالة الاستخبارات، اليوم السبت، عن القاء القبض على مسؤول مشاجب وآمر مفرزة لما يسمى “ولاية شمال بغداد”.وذكر بيان للوكالة تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إنه “تنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية ومن خلال تنسيق العمل الاستخباري وتسخير المصاد، ألقت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات بغداد في وزارة الداخلية ،وبالتنسيق مع قوات الأسايش في أربيل القبض على أحد الإرهابيين البارزين والمكنى (أبو نايف) المطلوب وفق أحكام المادة 4 إرهاب لانتمائه لعصابات داعش الإرهابية”.وأضاف البيان أن “المطلوب شغل عدة مناصب (أمني – آمر مفرزة – مسؤول مشاجب) بما يسمى “ولاية شمال بغداد”، ومن خلال التحقيقات الأولية معه اعترف بانتمائه لتلك العصابات الإجرامية ،ونفذ عدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين بمناطق متفرقة من شمال بغداد”.



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