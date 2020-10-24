انخفاض سعر صرف الدولار بالسوق المحلية اليوم

2020/10/24 | 11:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغدادانخفضت اسعار صرف الدولار في اسواق البورصة الرئيسية والاسواق المحلية السبت (24 تشرين الاول 2020)

وسجلت بورصة الكفاح 124.900 دينار مقابل 100 دولار امريكي، فيما سجلت اسعار سعر صرف الدولار ليوم الخميس الماضي 125.500 دينار لكل 100 دولار.

سعر البيع: 125.500 دينار لكل 100 دولار.

سعر الشراء: 124.500 دينار لكل 100 دولار.

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