العراق يعتزم فتح مكاتب لتطبيقي الواتساب والفيس بوك

2020/10/24 | 11:34 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..كشفت وزارة الاتصالات، السبت، عن مساع لافتتاح مكاتب لتطبيقي الواتساب والفيس بوك في العراق.وقال مدير عام شركة الاتصالات والمعلوماتية باسم الأسدي في تصريح أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) واطلعت عليه /المعلومة/، إن “فتح مكاتب لتطبيقي الواتساب والفيس بوك أو التطبيقات الأخرى في العراق هدف وغاية تعمل الوزارة وبالتنسيق مع هيأة الإعلام والاتصالات لغرض الوصول إليها”.وأضاف الاسدي، أن “هذا الموضوع يتطلب تسهيلات من الدولة وتنسيقاً عالي المستوى بين الوزارة والهيأة ،إضافة إلى تنسيق عالٍ مع جهات التطبيق نفسها لغرض اقناعها بفتح مكاتب لها في العراق”.وتابع، أن “هناك تنسيقاً عالياً لوضع آلية وتعليمات لكيفية استخدام جميع التطبيقات ،وتنظيم استخدامها وفي بعض الأحيان هناك حاجة إلى تشريعات قانونية في هذا الصدد من دون الحد من حرية المواطن ،بل لتنظيم هذا الموضوع حتى لا يتعرض المواطن إلى موضوع ابتزاز الكتروني أو احتيال”، مشيراً إلى أن “تنظيم عمل هذه التطبيقات سيمنح رصانة للمواطن وليس سلباً لحريته”.وأوضح الاسدي، أن “فائدة العراق من فتح هذه المكاتب هي بالدرجة الأولى تكون فائدة اعتبارية للدولة ،ومكانة العراق دولياً ،وثانياً فائدة أمنية”.



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