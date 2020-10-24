2020/10/24 | 11:41 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الشارقة / نينا/ تنظم مؤسسة الشارقة للفنون النسخة الثالثة من "منصة الشارقة للأفلام" خلال الفترة" من 14 حتى 21 تشرين الثاني القادم" تقدم خلاله برنامجا متكاملا من عروض الأفلام والندوات الحوارية وورش العمل.وعمدت المؤسسة إلى تطوير البرنامج العام للمنصة في نسختها الثالثة من خلال مبادرات جديدة أهمها تقديم عروض الأفلام على الإنترنت وفي ثلاثة مواقع في الشارقة هي: سينما سراب المدينة ومبنى "الطبق الطائر" ومول "زيرو 6" بالإضافة إلى إطلاق مشروع "المحترف السينمائي" وهو برنامج مهني جديد يركز على صناعة الأفلام وإنتاجها.وقالت رئيسة المؤسسة حور بنت سلطان القاسمي: “تسعى المنصة منذ انطلاقها في عام 2018، إلى تشجيع ودعم الطاقات السينمائية التي تزخر بها الإمارات والمنطقة عموما، ووضع حجر الأساس لإيجاد بيئة حيوية تحتضن صناع الأفلام المحترفين والناشئين وتوفر لهم كافة سبل الدعم ماديا ومعنويا"./انتهى

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