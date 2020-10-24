قائمقام قضاء الهندية في كربلاء: مشاريع متلكئة منذ عشرة اعوام بسبب سوء الادارة

2020/10/24 | 11:41 - المصدر: وكالة نينا

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كربلاء/نينا/ اكد قائممقام قضاء الهندية منتظر الشافعي ان القضاء يضم مشاريع متلكئة من 10 اعوام بقيمة 100 مليار دينار، مطالبا وزارة الاعمار والاسكان والبلديات باعادة النظر في الخطط التي وضعتها لهذه المشاريع كونها حققت نسب انجاز متقدمة.وقال لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان ثلاثة مشاريع بقيمة 100 مليار دينار احيلت ما بين العام 2010 والعام 2012 ولم تكتمل لغاية الان على الرغم من تحقيق نسب انجاز متقدمة، بسبب سوء الادارة والازمة المالية، وعلى وزارة الاعمار والاسكان والبلديات ايجاد حل لهذه المشاريع التي خسرت كثيرا بسبب الاندثار الحاصل لها./ انتهى

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