الشرطة الاتحادية : القبض على 4 من المطلوبين بالإرهاب شمالي كركوك

2020/10/24 | 11:46 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اعلنت قيادة قوات الشرطة الاتحادية اليوم السبت ، “القبض على 4 من المطلوبين وفق المادة ٤/ارهاب خلال مداهمة مكان تواجدهم في قرية باجوان شمالي محافظة كركوك”.

وقال المكتب الإعلامي لقيادة قوات الشرطة الاتحادية في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، “تأكيداً لتوجيهات وزير الداخلية في تكثيف العمليات الأمنية وتفعيل الجهد الاستخباري لملاحقة بقايا عصابات داعش وتنفيذ مذكرات القبض الصادرة بحقهم من قبل المحاكم المختصة .

واضاف ” ان” لواء المغاوير السادس الفرقة السادسة شرطة اتحادية وبناءً على معلومات استخبارية يلقي القبض على 4 من المطلوبين وفق المادة ٤/ارهاب خلال مداهمة مكان تواجدهم في قرية باجوان شمالي محافظة كركوك، تم تسليم المطلوبين الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقهم.

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