إنقاذ جديد لتطبيق “وي تشات”.. قاضية أميركية ترد طلباً لوزارة العدل

2020/10/24 | 11:47 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أعلنن قاضية أميركية في سان فرانسيسكو رفضها طلب وزارة العدل بإلغاء قرار سابق سمح لشركتي آبل وغوغل بمواصلة عرض تطبيق وي تشات المللوك الصين، وهو ما يتيح تنزيله عبر متاجر التطبيقات الأميركية.

وقالت القاضية لوريل بيلر إن “الأدلة الجديدة للحكومة لم تغير رأيها بشأن تطبيق (WeChat) المملوك لشركة تينسنت الصينية، وسيظل التطبيق في الوقت الحالي موجودًا في متاجر التطبيقات الأميركية”.

وكانت وزارة العدل قد قالت إن وي تشات يهدد الأمن القومي كما قالت عن تطبيق تيك توك لمقاطع الفيديو المملوك للصين.

ولدى (WeChat) نحو 19 مليون مستخدم نشط يوميًا في الولايات المتحدة، وهو شائع بين الطلاب الصينيين والأميركيين الذين يعيشون في الصين وبعض الأميركيين الذين لديهم علاقات شخصية أو علاقات تجارية في الصين.

واستأنفت وزارة العدل قرار القاضية بيلر الذي يسمح باستمرار استخدام تطبيق الهاتف المحمول الصيني أمام محكمة الاستئناف الأميركية التاسعة، لكن من غير المحتمل صدور أي حكم قبل شهر ديسمبر.

وفي دعوى رفعها مستخدمو (WeChat)، حظرت بيلر الشهر الماضي أمرًا من وزارة التجارة الأميركية كان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في 20 أيلول، الذي كان يتطلب إزالة التطبيق من متاجر التطبيقات الأميركية.

ومن شأن أمر وزارة التجارة أيضًا حظر المعاملات الأميركية الأخرى مع (WeChat)، مما قد يجعل التطبيق غير قابل للاستخدام في الولايات المتحدة.

وكتبت بيلر يوم أمس الجمعة: لا تدعم الأدلة الاستنتاج القائل بأن الحكومة صممت بدقة معاملات الحظر لحماية مصالحها الأمنية الوطنية، بل تدعم الاستنتاج القائل بأن القيود تثقل كاهل المستخدمين بشكل كبير أكثر مما هو ضروري لتعزيز المصالح المشروعة للحكومة.

وفي قضية مماثلة، وافقت محكمة الاستئناف الأميركية على التسريع باستئناف الحكومة لحكم يمنع الحكومة من حظر التنزيلات الجديدة من متاجر التطبيقات الأميركية لتطبيق تيك توك الصيني لمشاركة الفيديوهات القصيرة.

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