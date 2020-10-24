الشكوك تحوم حول مشاركة بري امام الكهرباء

2020/10/24 | 11:49 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..تحوم الشكوك حول التحاق اللاعب كرار بري، بقائمة فريق القوة الجوية لمباراة القوة الجوية والكهرباء ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الممتاز لكرة القدم.

وقال طبيب الفريق غالب الموسوي في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “اللاعب كرار بري تعرض للإصابة خلال مباراة الفريق أمام أمانة بغداد ومشاركته لن تكون أكيدة في مباراة الصقور المقبلة”.

وأوضح أن “اللاعب يحتاج يومين إضافيين للشفاء من الإصابة، حيث أكدت الفحوص أن اللاعب أصيب بتمزق عضلي بسيط بعد الإصابة التي تعرض لها”.

يذكر ان المباراة ستقام يوم غد الاحد في انطلاق دوري الكرة الممتاز.



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