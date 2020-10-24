العمليات المشتركة تفعل أول مركزين للتنسيق الأمني بين بغداد وأربيل

2020/10/24 | 11:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فعّلت قيادة العمليات المشتركة، أول مركزين للتنسيق الأمني بين بغداد وأربيل، بهدف الوقوف على طبيعة التهديدات الأمنية ومعالجة الثغرات.

وكشف الناطق باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي، عن ان قيادة العمليات عقدت اجتماعات ونسقت مع المسؤولين في إقليم كردستان وسنجار ومحافظة نينوى، من أجل عودة النازحين وفتح مراكز في وزارة الهجرة والمهجرين، وكذلك البدء بعمليات استقبال هؤلاء النازحين بعد أن تم الاتفاق بين الحكومة الاتحادية والبيشمركة بشأن سنجار.

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